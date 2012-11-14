Юрист: ЦИК должна сама решить, как отменить результаты по двум округам

Об этом заявил "Украинской правде" руководитель юридического отдела штаба Объединенной оппозиции Павел Петренко.

"Теперь это проблема голоса Украины и ЦИК. Потому что суд вчера вынес решения, которые являются немедленными к исполнению", - сказал Петренко.

"Они должны дать сообщение о том, что есть такое решение", - добавил он.

По словам Петренко, таким образом суд удовлетворил ходатайство оппозиции для обеспечения исков кандидатов в депутаты по округу 11 - Натальи Солейко и Ивана Мельничука по округу № 14.

В исках они просят признанать незаконным решения ЦИК о признании других кандидатов победителями в соответствующих округах.

"Сегодня будет решение по существу, сегодня будет рассмотрение дел. Что примечательно, впервые ВАСУ осмелился потребовать всю избирательную документацию вплоть до протоколов участковых избирательных комиссий. Ранее в других делах они всевозможным способом этого избегали", - добавил он.

Петренко отметил, что к делу также привлекли провластных кандидатов: самовыдвиженца Александра Домбровского и Виктора Жеребнюка, которых ЦИК признала победителями.

Как известно, во вторник Высший административный суд временно запретил Центральной избирательной комиссии обнародовать результаты выборов в мажоритарных округах № № 11 и 14 (Винницкая область).