Адвокату кандидата от Батькивщины в окружкоме разбили голову
Примерно в 23:45 на территорию окружной избирательной комиссии №11 города Винница ворвались неизвестные.
Об этом сообщил представитель кандидата в депутаты от партии "Батькивщина" Наталии Солейко.
Он уточнил, что в помещение ОИК "ворвались 7 человек, при этом один из них предъявил удостоверение журналиста местной газеты". Сразу после их появления в комнате был разбрызган газ неизвестного происхождения.
"Примерно в 23:45 произошло избиение адвоката кандидата Солейко Н.П. Адвокату разбили голову в присутствии сотрудников правоохранительных органов, которые не пытались остановить эти противоправные действия, а спокойно за этим наблюдали", - цитирует Украинская правда.
"Позже под давлением наблюдателей правоохранители все же задержали двух нападавших", - добавил представитель кандидата.
По данным ЦИК, после обработки 52,72% протоколов Солейко получила 29,09% голосов, а самовыдвиженец Александр Домбровский - 28,73%. Разница - 154 голоса.