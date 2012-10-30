Адвокату кандидата от Батькивщины в окружкоме разбили голову

Об этом сообщил представитель кандидата в депутаты от партии "Батькивщина" Наталии Солейко.

Он уточнил, что в помещение ОИК "ворвались 7 человек, при этом один из них предъявил удостоверение журналиста местной газеты". Сразу после их появления в комнате был разбрызган газ неизвестного происхождения.

"Примерно в 23:45 произошло избиение адвоката кандидата Солейко Н.П. Адвокату разбили голову в присутствии сотрудников правоохранительных органов, которые не пытались остановить эти противоправные действия, а спокойно за этим наблюдали", - цитирует Украинская правда.

"Позже под давлением наблюдателей правоохранители все же задержали двух нападавших", - добавил представитель кандидата.

По данным ЦИК, после обработки 52,72% протоколов Солейко получила 29,09% голосов, а самовыдвиженец Александр Домбровский - 28,73%. Разница - 154 голоса.