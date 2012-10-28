Тигипко прогнозирует, что Азаров удержится в кресле премьера

Заместитель главы Партии регионов Сергей Тигипко думает, что председатель Партии регионов Николай Азаров останется на посту премьер-министра Украины, а в правительство войдут партнеры по будущей коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко заявил во время прямого включения на канале ТВі.

«Я думаю, что Николай Янович (Азаров – УНИАН) останется премьер-министром. Часть министров останется в правительстве, а часть уйдет в Верховную Раду», - сказал С.Тигипко.

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Он не исключил, что после создания коалиции Партией регионов с другими политическими силами в Верховной Раде должности в правительстве могут быть отданы членам коалиции.

«Мы до конца еще не знаем ситуацию. Возможна какая-то коалиция и может быть кто-то захочет прийти во власть, тогда уже надо будет говорить о тех должностях, на которые они будут претендовать», - сказать С.Тигипко.