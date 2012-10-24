Тигипко хоть сейчас разогнал бы полкабмина

Заместитель главы Партии регионов, вице-премьер Украины Сергей Тигипко в интервью изданию «Коммерсантъ-Украина» дал понять, что после выборов кадровых перестановок в Кабинете министров не избежать.

«Я не готов говорить о персоналиях, но будь моя воля — я поменял бы больше 50%. И это нужно делать быстро, чтобы новые люди имели возможность сразу начать работу. Я бы делал ротацию уже в этом году», - сказал Тигипко.

Отвечая на вопрос, намерен ли сам вице-премьер остаться в правительстве или перейти в парламент, Тигипко ответил:

«Я буду максимально концентрироваться на реформах. Это то, что меня интересует. Конкретное место работы будет определено позже. Прежде всего это будет решать партия, но я тоже имею свои взгляды и идеи. И если мне будет предложено то, что меня не устроит, я оставляю за собой право не соглашаться».

Относительно своей роли на президентских выборах 2015 года, регионал отметил:

«Это будет роль, определенная партией. Хотят партийцы этого или не хотят, но они привязаны к партии, у них ограничено пространство для маневра, они должны согласовывать действия с интересами партии».