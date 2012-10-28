Яценюк: все увидели, что украинцы не поддерживают власть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«По результатам этих exit-poll, которые были обнародованы, подтверждено, что народ Украины поддерживает оппозицию, а не власть», - сказал А.Яценюк.

В то же время он отметил, что очень важным остается не только день голосования, но и ночь подсчета голосов. «Ночь подсчета голосов не менее важна, чем день голосования», - сказал А.Яценюк.

Он выразил надежду, что Центральная избирательная комиссия не будет медлить с установлением окончательных результатов выборов и они не будут существенно отличаться от данных exit-poll.

Кроме того, сказал А.Яценюк, важно, чтобы не было фальсификаций во время подсчета голосов в мажоритарных округах. «Надеемся, что в ночь выборов не будет фальсификаций», - отметил А.Яценюк и заверил, что оппозиция жестко будет реагировать на все попытки фальсифицировать результаты волеизъявления граждан.

В свою очередь руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов назвал крайне важным, чтобы ЦИК как можно быстрее обнародовала точные данные явки избирателей.

По его словам, уже сейчас, после закрытия участков, из восточных регионов поступает информация о продолжении роста явки. «Именно сейчас начинается важнейший этап, и об окончательных результатах можно будет говорить после официального оглашения итогов выборов», - сказал А.Турчинов.

Отвечая на вопрос журналистов, на какое количество мажоритарщиков оппозиция рассчитывает в парламенте, А.Яценюк ушел от прямого ответа. «Мы будем бороться за каждый округ», - сказал А.Яценюк.

При этом он отметил, что у «Батькивщины» есть информация о возможности реальной победы кандидатов-мажоритарщиков в восточных округах.