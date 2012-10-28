Сайт Партии регионов тоже лежит

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«Их цель - в самый ответственный момент, в день голосования, путем гнусной провокации попытаться ограничить право доступа сторонников Партии регионов и представителей СМИ к достоверной и компетентной информации о ходе парламентских выборов», - подчеркивается в заявлении.

Пресс-служба Партии регионов «обращает внимание информационных террористов на то, что их действия, напрямую ограничивающие права пользователей, являются нарушением конституционных прав человека».

«Поэтому любые попытки наших оппонентов ограничить права граждан на получение информации будут пресечены», - заявили в ПР.

«В данный момент мы прилагаем все усилия для устранения существующих проблем. Однако некоторое время из-за DDoS-атаки в работе сайта возможны сбои», - отметили в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня также хакеры атаковали персональные сайты оппозиционеров.

В частности, как заявил один из лидеров Объединенной оппозиции, председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, «Ddos-ударами хакеры завалили мой персональный сайт. Также - персональные сайты Тимошенко, Турчинова и Яценюка. Власть, по-видимому, решила к фальсификациям на участках добавить еще и компьютерные игрища с сайтами оппозиционеров».