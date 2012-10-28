По состоянию на 12.00 проголосовали 22,43% избирателей
На избирательные участки для участия в выборах народных депутатов Украины по состоянию на 12.00 явилось 22,43% избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, такие первые данные с момента открытия избирательных участков обнародованы Центральной избирательной комиссией.
ЦИК на данный момент получила данные о явке избирателей только в 62 из 225 избирательных округов.
Наибольшая явка на это время зарегистрирована в Черниговской области (32,33 %), на втором месте по активности избирателей – Луганская область (28,35), на третьем – Киевская область – 26,01%
В соответствии с законодательством, окружные избирательные комиссии в день выборов не позднее 10.00 должны передать в Центральную избирательную комиссию через автоматизированную информационно-аналитическую систему данные о количестве избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, на момент начала голосования и количестве избирателей в выписках из списков избирателей для голосования по месту пребывания.