Во Львове на участке умер избиратель
09:53, 28 октября 2012Политика
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На избирательном участке округа № 115 на ул. Пасечной, 91, умер человек.
На избирательном участке Львова умер мужчина
Об этом ZAXID.NET сообщили в оперативном штабе по выборам при Львовской облгосадминистрации.
«Во время голосования умер избиратель 1941 года», - рассказала Ольга Кулик.
Причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии.
Напомним, сегодня проходят выборы народных депутатов Украины.
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