Во Львове на участке умер избиратель

09:53, 28 октября 2012
Политика
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На избирательном участке округа № 115 на ул. Пасечной, 91, умер человек.

На избирательном участке Львова умер мужчина

Об этом ZAXID.NET сообщили в оперативном штабе по выборам при Львовской облгосадминистрации.

«Во время голосования умер избиратель 1941 года», - рассказала Ольга Кулик.

Причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии.

Напомним, сегодня проходят выборы народных депутатов Украины.

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