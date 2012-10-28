Во Львове на участке умер избиратель

На избирательном участке округа № 115 на ул. Пасечной, 91, умер человек.

Об этом ZAXID.NET сообщили в оперативном штабе по выборам при Львовской облгосадминистрации. «Во время голосования умер избиратель 1941 года», - рассказала Ольга Кулик. Причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии. Напомним, сегодня проходят выборы народных депутатов Украины.

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