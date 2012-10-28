В Украине началось голосование на выборах народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, согласно законодательству, избирательные участки будут работать сегодня с 8.00 утра до 20.00 вечера.

В выборах принимают участие 87 политических партий, в том числе 21 из них выдвинула 2 тыс. 643 кандидатов по партийным спискам, а 66 партий выдвинули своих кандидатов в депутаты только в одномандатных избирательных округах.

В 225 одномандатных округах на депутатский мандат претендуют 2 тыс. 654 кандидата-мажоритарщика, из которых 1 тыс. 502 выдвинуты партиями и 1 тыс. 152 кандидата баллотируются в Верховную Раду путем самовыдвижения.

Для проведения выборов в Украине созданы 33 тыс. 769 избирательных участков, в том числе – 32 тыс. 188 обычных, 1465 - специальных и 116 - заграничных.

Впервые за всю историю независимости Украины на 32 тыс. 188 избирательных участках установлена система видеонаблюдения, с помощью которой каждый пользователь сети Интернет может наблюдать на веб-портале www.vybory2012.gov.ua за ходом голосования.

По состоянию на 26 октября, в списки избирателей включены 36 млн 83 тыс. 621 гражданин, который имеет право голоса, в том числе - 115 тыс. 969 избирателей включены в списки для голосования на специальных избирательных участках, образованных в учреждениях отбывания наказания государственной пенитенциарной службы и более 424 тыс. избирателей - для голосования на заграничных избирательных участках. На обычных избирательных участках должны проголосовать более 35 млн 543 граждан Украины.

За ходом голосования будут наблюдать 3 тыс. 797 официальных наблюдателей от 28 иностранных государств и 35 международных организаций. Самые большие миссии наблюдателей в Украину направили Бюро по демократическим институтам ОБСЕ и Международная неправительственная организация CANADEM - 635 и 475 человек, соответственно. Впервые интерес к наблюдению за выборами в Украине проявили такие иностранные государства как Нигерия, Парагвай и Кипр.

Кроме того, за выборами будут наблюдать 33 тыс. 90 представителей 68 национальных общественных организаций, 130 тыс. 750 наблюдателей от кандидатов в депутаты и 157 тыс. 898 наблюдателей от политических партий.

Согласно законодательству, ЦИК должен установить результаты выборов депутатов в общегосударственном округе (по партийным спискам) и в одномандатных избирательных округах не позже чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 ноября включительно.