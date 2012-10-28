МИД уверяет Эштон, что причин для беспокойства нет

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД.

«Мы были удивлены появлением определенных сомнений относительно прозрачности деятельности ЦИК, выраженных пресс-секретарем Верховного представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон», - отметили в министерстве

«Однако причин для обеспокоенности нет, поскольку ЦИК была смоделирована по примеру аналогичных европейских институтов, а прозрачность и ее деятельность в прошлом получали одобрительные отзывы от представителей ПАСЕ и других организаций», - подчеркнули в МИД, добавив, что «делается все возможное для обеспечения проведение выборов 28 октября в соответствии с международными стандартами».

«Равные условия и благоприятная избирательная среда гарантированы тем фактом, что каждая парламентская политическая партия, проправительственная или оппозиционная, представлена в ЦИК, как в рамках закрытых организационных заседаний, так и во время ключевых по содержанию для выборов открытых мероприятий», - отмечается в комментарии.

МИД также обращает внимание на заявление предвыборной миссии наблюдения ПАСЕ от 22 сентября с.г., в котором, в частности, отмечается, что резонансе судебные дела не должны использоваться для делегитимизации выборов.

«Духу и букве этого вывода авторитетной европейской организации, к сожалению, противоречат ремарки отдельных представителей Европейской комиссии относительно того, что осуждение некоторых бывших должностных лиц может повлиять на их оценки избирательного процесса», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Государственный секретарь США Хиллари Клинтон и Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней безопасности и политики безопасности Кэтрин Эштон в своей статье для «New York Times» призвали украинскую власть провести свободные выборы.

«Мы обеспокоены сообщениями об использовании административного ресурса в интересах кандидатов из правящей партии и о трудностях, с которыми столкнулся ряд СМИ. Кроме того, мы обеспокоены тем, что Центральная избирательная комиссия проводит закрытые заседания, а также отсутствием представителей некоторых политических партий в окружных и избирательных комиссиях», - говорится, в частности, в их статье.