УГО говорит, что по-особенному как-то ЦИК охранять не будут

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, за охрану Центризбиркома в день выборов, как и в обычные дни, будет отвечать Управление государственной охраны.

Перед зданием традиционно размещена сельскохозяйственная ярмарка, которая будет работать и завтра, в день выборов.

Как сообщал УНИАН, 25 октября на входе в Центральную избирательную комиссию установили рентген-сканер для досмотра вещей на наличие запрещенных предметов: оружия, ножей и средств для самообороны. Кроме того, администрация Киевской области просила владельцев автомобилей, которые парковали свои машины во дворе дома, освободить площадку с 18.00 26 октября до объявления официальных результатов выборов.

На предыдущих парламентских выборах в 2006 и 2007 году никакие дополнительные меры безопасности в ЦИК не принимались.