Прокуратура Тернополя решила разобраться с экскрементами на стенах офиса КПУ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 19 октября в Тернопольский ГО УМВД Украины в области по телефону поступило сообщение от второго секретаря Тернопольского областного комитета Коммунистической партии Украины о том, что примерно в 17.30 в коридоре перед входом в офис КПУ, который расположен по ул. Шептицкого, 4-б, неизвестные вылили ведро фекалий.

22 октября участковым инспектором милиции Тернопольского ГО УМВД Украины в области было отказано в возбуждении уголовного дела по данному факту за отсутствием в действиях неизвестных лиц состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.