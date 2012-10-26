Литвин говорит, что Европе не понравится, если его место займет регионал

Об этом он сказал в интервью “5 каналу”.

Отвечая на вопрос о кандидатуре будущего председателя ВР, В.Литвин отметил, что все зависит от того, “какую избрать линию поведения не только в парламенте, но и в государстве”.

Он считает, что “Партия регионов будет где-то иметь необходимое количество мандатов, чтобы самостоятельно избрать спикера”.

В то же время, по словам В.Литвина, “если идти этим путем, то, очевидно, нужно спрогнозировать, как это будет расценено вообще в украинском обществе и как это будет расценено за пределами Украины”. “Это будет расценено, сразу скажу, как концентрация власти фактически в одних руках”, - подчеркнул В.Литвин.

Он считает, что в Партии регионов понимают это.

При этом В.Литвин отметил: “И я думаю, что нужно сначала завершить выборы, а затем говорить о спикере. Как минимум, это должен быть человек, который будет слушать и слышать всех, и предлагать обобщенные предложения, которые бы привносили успокоение в общество”.