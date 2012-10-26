Литвин говорит, что Европе не понравится, если его место займет регионал
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что избрание спикером нового парламента представителя Партии регионов будет расценено мировой общественностью как концентрация власти в одних руках.
Об этом он сказал в интервью “5 каналу”.
Отвечая на вопрос о кандидатуре будущего председателя ВР, В.Литвин отметил, что все зависит от того, “какую избрать линию поведения не только в парламенте, но и в государстве”.
Он считает, что “Партия регионов будет где-то иметь необходимое количество мандатов, чтобы самостоятельно избрать спикера”.
В то же время, по словам В.Литвина, “если идти этим путем, то, очевидно, нужно спрогнозировать, как это будет расценено вообще в украинском обществе и как это будет расценено за пределами Украины”. “Это будет расценено, сразу скажу, как концентрация власти фактически в одних руках”, - подчеркнул В.Литвин.
Он считает, что в Партии регионов понимают это.
При этом В.Литвин отметил: “И я думаю, что нужно сначала завершить выборы, а затем говорить о спикере. Как минимум, это должен быть человек, который будет слушать и слышать всех, и предлагать обобщенные предложения, которые бы привносили успокоение в общество”.