Янукович едет в Харьков: движение транспорта временно ограничат
08:41, 25 октября 2012Политика
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Сегодня Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.
Янукович будет с рабочей поездкой в Харькове
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, планируется, что Президент примет участие в торжественной церемонии объявления начала бурения компанией Shell первой газовой скважины Беляевская-400 в селе Веселое Первомайского района, посетит ООО «Турбоатом», где проведет брифинг, а также осмотрит реконструированный плавательный бассейн в Городском дворце детского и юношеского творчества.
В связи с рабочей поездкой В.Януковича в Харьков Госавтоинспекция сообщает, что 25 октября движение автотранспорта по пр. Гагарина, ул. Кирова, пр. Московскому, Салтовскому шоссе, пр. 50-летия СССР будет временно ограничен.
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