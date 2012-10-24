Кандидат в депутаты применил газовый пистолет: версии сторон

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, 23 октября около 22 часов в дежурную часть Конотопского горотдела милиции с заявлением обратился кандидат в народные депутаты Украины от ВО «Свобода» по избирательному округу №159 Артем Семенихин о том, что в селе Казацкое Конотопського района неизвестные лица угрожали ему физической расправой, а также срывали агитационные листовки партии, членом которой он является.

Заявитель также заметил, чтобы успокоить мужчин, был вынужден применить собственное оружие – газовый пистолет. По его словам, после этого последние скрылись.

По данным милиции, мужчины тоже пришли в милицию и рассказали свою версию произошедшего. По словам молодых людей, они работают в селе Казацком. В тот вечер стояли возле своего автомобиля и собирались уже уезжать в город, как к ним подъехал неизвестный и стал цепляться. Мужчина назвался кандидатом в народные депутаты и обвинил последних в том, что они, якобы, срывают его агитационные листовки. Те отрицали. Между мужчинами завязалась ссора, во время которой кандидат в народные депутаты достал газовый пистолет и стал угрожать молодым людям. Перепуганные, они сели в авто и уехали из села. Но за населенным пунктом их снова догнал кандидат в народные депутаты и заставил остановиться. Открыв окно своего авто, он произвел два выстрела. Затем быстро развернул свой автомобиль и поехал прочь. Милиция зарегистрировала оба заявления и начала проверку.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в Гражданской сети «ОПОРА», на А. Семенихина 23 октября около 20.00 в селе Казацкое Конотопского района произошло нападение.

«Семенихин возвращался из своего избирательного штаба, который находится в городе Глухов, и увидел, что трое ребят, передвигаясь на «ВАЗ 2114», срывали все листовки, которые незадолго до этого по селам Конотопского района наклеила его агитационная бригада», - говорится в сообщении.

По данным «ОПОРЫ», после того, как А.Семенихин сделал им замечание и попытался выяснить, по чьему указанию они действуют, мужчины окружили автомобиль «свободовца» и стали угрожать физической расправой, а один из нападающих полез к кандидату в народные депутаты через окно. После этого А.Семенихин применил собственный газовый пистолет, произведя предупредительный выстрел в воздух. Нападающие сели в машину и исчезли в противоположном направлении.