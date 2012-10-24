Добрый президент Бердымухамедов помиловал 2 тысячи заключенных
12:48, 24 октября 2012Политика
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал документ, который предусматривает амнистию для двух тысяч заключенных.
Бердымухамедов проводит амнистии по несколько раз в год
Как сообщает радио «Свобода», в телеобращении глава государства заявил, что такой шаг связан с 21-й годовщиной независимости Туркменистана, которая будет отмечаться 27 октября.
Предшественник Г.Бердымухамедова Сапармурат Ниязов издавал указы о помиловании один раз в год – во время празднования священного для мусульман месяца Рамадан.
Нынешний Президент издает такие указы по несколько раз в год, обычно, в канун государственных праздников.
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