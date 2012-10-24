Добрый президент Бердымухамедов помиловал 2 тысячи заключенных

Как сообщает радио «Свобода», в телеобращении глава государства заявил, что такой шаг связан с 21-й годовщиной независимости Туркменистана, которая будет отмечаться 27 октября.

Предшественник Г.Бердымухамедова Сапармурат Ниязов издавал указы о помиловании один раз в год – во время празднования священного для мусульман месяца Рамадан.

Нынешний Президент издает такие указы по несколько раз в год, обычно, в канун государственных праздников.