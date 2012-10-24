Дело обманутых вкладчиков «Элита-Центр» суд вернул на доследование

Как сообщает «Сегодня», также суд постановил объединить это дело с тем, по которому проходят экс-чиновники Госархитектурной комиссии, которые должны были следить за строительством домов для «элитчиков».

Пока пострадавшие от аферы ждут суда над ее организаторами, А.Шахов спит в Лукьяновском СИЗО на ортопедическом матрасе и питается из ресторанов, уверяют источники «Сегодня».

При этом в Государственной пенитенциарной службе заявляют, что особых условий у него нет.

Как говорит адвокат пострадавших Василий Жовновский, А.Шахов «прекрасно чувствует себя в Лукьяновском СИЗО. Он выглядит получше любого пострадавшего. Давно сидит в одиночной камере, все у него есть, гуляет он по несколько часов в день, в камере у него телевизор и холодильник, отлично питается».

Из собственных источников изданию стало известно, что еду А.Шахову якобы доставляют из ресторанов. В одном из них, недалеко от площади Победы, японская кухня. Тут подают суши и роллы - с красной икрой и икрой летучей рыбы, копченым угрем, осьминогом, мясом краба. Есть экзотические салаты с морскими водорослями, маринованной говядиной, соевым сыром. Из первых блюд - рисовый суп с лососем, суп на кокосовом молоке с морепродуктами, а на горячее - мраморная говядина, стейк из лосося, филе камбалы во фритюре, угорь на рисе, утиная грудка, а также шашлыки из осьминога, мидий, морского гребешка. Средний чек в этом ресторане составляет 500 грн. Во втором (у станции метро «Кловская») - узбекская кухня. Тут предлагают различные пловы с бараниной (100-140 грн), хашламу из бычьих хвостов, запеченую баранью ногу, форель на углях, ягненка с органическим томатным соусом, деликатесы из бараньих языков, мясо на огне (цена 350-450 грн порция). Средний чек здесь - 1000 грн.

Источники «Сегодня» говорят, что в одиночной камере у А.Шахова есть кровать с ортопедическим полуторным матрасом «Венето», гидромассажный душ, а спит он на итальянском белье, которое меняется раз в 2-3 дня. Также у А,Шахова есть iPhone, iPad.

В ГПтС говорят, что особых условий у обитателей СИЗО не может быть. «Если у Волконского найдут средства связи, их изымут, а виновные будут наказаны. У нас сейчас с этим очень строго. Еды из ресторана тоже не может быть. На территории СИЗО есть магазин, где люди могут покупать дополнительные продукты, а передачи разрешены 2 раза в месяц. Душ, а тем более типа джакузи, исключен, а ортопедический матрас разрешают только по медицинским показаниям», - заявил пресс-секретарь Киевского областного управления пенитенциарной службы Александр Науменко.

А.Шахова (Волконского) обвиняют в организации компании «Элиты-Центр», которая по 2-3 раза продавала квартиры людям в недостроях. В феврале 2006 года аферу раскрыли, организаторы ударились в бега, а пострадавшими признаны более 1700 инвесторов.

А.Шахова задержали 1 ноября 2007 года в Швейцарии, а через год передали в Украину. С тех пор он находится в Лукьяновском СИЗО, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Его бывший компаньон А.Терентьев получил 5 лет тюрьмы, еще один коллега Игорь Цыганок - 8 лет.

Пока пострадавшие получили только 137 квартир. По словам главы движения обманутых инвесторов Вадима Титова, перспектив в получении жилья пока нет, но столичные власти обещают, что со временем решат эту проблему.

Как сообщал УНИАН, в июне Генпрокуратура направила в Апелляционный суд г. Киева уголовное дело в отношении организаторов инвестиционно-строительных компаний „Элита-Центр".

18 июня ГПУ утвероиа обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному Главным следственным управлением МВД Украины по обвинению двух служебных лиц группы компаний „Элита-Центр", которые мошенническим путем присвоили средства инвесторов.

Установлено, что на протяжении 2004-2006 гг. указанные лица под видом инвестирования строительства жилья завладели денежными средствами 1693 граждан на общую сумму почти 400 млн грн.

Обвиняемым инкриминируется совершение в составе организованной группы преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием), 366 ч. 2 (служебный подлог), 209 ч. 3 (легализация денежных средств), 364 ч. 2 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и избрана мера пресечения - взятие под стражу.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество и средства обвиняемых на общую сумму 90 млн грн.