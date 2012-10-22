ООН изучит ситуацию с защитой прав человека в Украине

Как сообщили УНИАН в Информационном отделе ООН в Украине, УПО является инструментом по защите прав человека, установленным Генеральной ассамблеей ООН 15 марта 2006 года.

В рамках этого механизма выполнение обязательств по правам человека и обязательств всех государств - членов ООН рассматриваются каждые четыре с половиной года. Украина прошла свой первый просмотр 13 мая 2008 года и получила 40 рекомендаций.

Сессия по Украине во второй раз состоится в среду, 24 октября.

На протяжении 2012 года все заинтересованные стороны готовились к сессии УПО, проходил сбор информации из разных источников.

Основой для Универсального периодического обзора Украины 24 октября станут три доклада. Среди них - национальный доклад, подготовленный правительством; компиляция вкладов от других сторон, включая организации гражданского общества, международные организации и институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Обзор состоится во Дворце наций в Женеве в виде 3,5-часового интерактивного диалога между государством, в отношении которого проводится обзор, и другими государствами - членами ООН.

По результатам будут обнародованы рекомендации, которые Украине нужно будет прокомментировать в ходе первого пленарного заседания Совета по правам человека в 2013 году, говорится в сообщении.