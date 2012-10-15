Жена Луценко говорит, что у мужа осеннее обострение болезней

Как передает корреспондент УНИАН, в Чернигове во время пресс-конференции Ирина Луценко сообщила, что сейчас у мужа осеннее обострение болезней, но надлежащих лекарств и обезболивающих он не получает. В колонии доступны только Но-шпа и еще один из препаратов.

По ее словам, в таком состоянии Ю.Луценко вынужден работать. "Когда врач разрешает заключенному остаться в камере, он не делает соответствующих записей в журнале и Ю.Луценко получает выговоры, которые в дальнейшем не позволят получить досрочное освобождение или перейти на поселение", - сказала жена заключенного.

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"Власть никоим образом не собирается Луценко выпускать, власть не собирается Луценко лечить. Это чисто политическое преследование", - заявила И.Луценко.

Она также сообщила, что в Чернигове Ю.Луценко согласился на проведение двух из четырех рекомендованных врачами обследований. В частности, он отметил, что согласится на пункцию печени только при условии пребывания в специализированном лечебном учреждении, поскольку возвращаться после такой процедуры в колонию довольно опасно. "Поскольку такое условие не выполнили, он отказался от этого анализа", - сообщила жена Луценко.

И.Луценко также отметила, что, по ее мнению, на врачей, которые обследовали ее мужа, давят, поскольку заключение о состоянии здоровья ее мужа появилось через три дня, и в нем было указано, что лечение может быть и далее медикаментозное.

По ее словам, заболевание Ю.Луценко не совместимы с пребыванием за решеткой, однако врачи пишут выводы, что лечение должно проходить в колонии.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ДпТС 11 октября заявила, что Ю.Луценко, отбывающий наказание в Менский колонии, был обследован в Черниговской областной клинической больнице, и медики не обнаружили у него заболеваний, которые бы предусматривали стационарное лечение. «Состояние здоровья пациента удовлетворительное», - отмечалось в сообщении пенитенциарной службы.

В тоже время жена экс-министра внутренних дел заявила, что уверена, что «обследование не проводилось».

По ее словам, накануне она общалась с мужем, и "учитывая его болезни, для обследования должна быть проведена хотя бы однодневная подготовка, поскольку требовалось введение зондов и взятия пункции для определения дальнейшего лечения, но никто не готовил к серьезному обследованию в больнице».

По словам И.Луценко, при встрече с омбудсменом Ю.Луценко предупреждал, что не даст согласия на обследование, пока его не госпитализируют в стационар.