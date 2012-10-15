Азаров говорит, что скандал с ТВі «не стоит выеденного яйца»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время встречи с главой Международной миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за организацией и проведению выборов в Украины Одри Гловер.

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«Не могу не сказать о единственном скандальном деле с каналом ТВі. Скандал этот выеденного яйца не стоит по большому счету», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что правительство не имеет никакого отношения к этому скандалу, а этот телеканал имеет небольшую долю телезрителей. «Его влияние на информационное поле ничтожно. Скажем число зрителей, смотрящих этот канал, примерно в 100 раз меньше, чем число зрителей, смотрящих наши основные информационные каналы», - подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что во время скандала, связанного с телеканалом ТВі, были хозяйственные споры между провайдером и руководством канала. «Однако руководство канала посчитало для себя очень эффективным представить дело, как будто это политическое преследование. В Украине работает более 700 телеканалов, и вот зачем правительству заниматься каналом, который вообще ничего не стоит. И почему остальные 700 каналов не поднимают этот вопрос. Ну, наверное, логично же, что с 700 все нормально, а с одним нет. В чем дело? И из этих 700 2/3 наверняка оппозиционных. И вот эти не трогали, а трогали только один», - подчеркнул Н.Азаров.