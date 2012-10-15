Литвин прогнозирует, что ВР поработает еще две недели в ноябре
14:00, 15 октября 2012Политика
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В ноябре должны состояться две пленарные недели, заявляет председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
Литвин надеется, что это будут полноценные заседания
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
По словам В.Литвина, «в соответствии с календарным планом, в ноябре должны состояться еще две пленарные недели».
«Судя по настроению и по потребностям, это будут полноценные заседания на протяжении двух пленарных недель, поскольку уже политических преград в виде избирательной кампании, я думаю, не будет. Почему я говорю «думаю» - потому что я надеюсь, что у нас состоится все штатно. Я имею в виду, в соответствии с законом о выборах народных депутатов Украины», - подчеркнул В.Литвин.
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