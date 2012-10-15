БЮТ призывает завтра набраться мужества и декриминализировать «статьи Тимошенко»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Елена Шустик.

Она отметила, что фракция просит завтра «рассмотреть законопроект Виктора Швеца №10628».

При этом депутат подчеркнула, что текст этого законопроекта «согласован с международными институтами и может в законодательной плоскости решить проблему политических заключенных в Украине».

Она призвала председателя ВР и лидеров фракций «фактически в последний пленарный день перед выборами набраться политического и мужского мужества и поставить этот законопроект в повестку дня и проголосовать за него положительно».

Е.Шустик подчеркнула, что таким образом «нам удастся хоть в какой-то степени исправить перед миром, перед Европой, ситуацию и решить судьбу людей и сказать, что Украина все-таки шагает по пути демократии».

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин поручил руководителю аппарата ВР Валентину Зайчуку выяснить позицию лидеров фракции по данному законопроекту с тем, чтобы «не сжечь его» в случае, если фракции не готовы будут голосовать за него в сессионном зале.

«Я прошу Валентина Александровича выяснить позицию каждой фракции, чтобы каждая фракция высказала в письменном виде свою точку зрения, насколько она готова поддержать этот законопроект, потому что внести его и сжечь особенно когда не будут голосовать даже инициаторы этого документа, я думаю, не нужно», - отметил В. Литвин.

При этом Е.Шустик подчеркнула, что фракция «БЮТ-Батькивщина» будет голосовать за данный законопроект.

В.Литвин также отметил целесообразность рассмотрения завтра законопроекта об амнистии, внесенного Кабинетом министров Украины.

«Нам необходимо было бы безотлагательно принять настоящий документ, тем более, что насколько мне не изменяет памяти есть и альтернативный законопроект и там как раз говорится о той проблеме, о которой только что говорила Елена Юрьевна», - подчеркнул В.Литвин.