Ефремов уже думает, как «улучшить жизнь» мажоритарщиков в новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой во время Согласительного совета о внесении изменений в Регламент выступил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

В свою очередь, председатель ВР Владимир Литвин объяснил, что вследствие смешанной системы выборов возникают новые реалии относительно депутатов-мажоритарщиков.

В частности, добавил он, регламент должен предусматривать право депутатов-мажоритарщиков на создание депутатских групп, чего нет в нынешней редакции.

Кроме того, добавил спикер, должно предусматриваться участие депутатов-мажоритарщиков в создании рабочих органов для подготовки заседаний нового состава парламента.

«Вполне очевидно, что с учетом этого нам нужно внести изменения. Я просил бы, чтобы мы посмотрели именно на эту часть. А с остальным не спешили, чтобы у нас было понимание и консенсус не только среди действующих фракций и групп», - сказал В.Литвин.