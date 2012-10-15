Власенко говорит, что немецкие врачи Тимошенко в шоке от условий работы

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге после судебного заседания в Харькове защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко отметил:

«Ненормальной и недопустимой является ситуация, в которой сейчас работают немецкие врачи. Они не имеют возможности нормально конфиденциально обсуждать медицинские вопросы с Юлией Владимировной. При этом постоянно присутствует работник пенитенциарной службы, это все фиксируется, включая медицинские процедуры. Безусловно это абсолютно ненормальная и недопустимая практика. Для немецких врачей работать в таких условиях - это просто шок», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 октября, на брифинге после осмотра Ю.Тимошенко в Харьковской больнице председатель правления Берлинской клиники Шарите Карл-Макс Айнхойпль заявил, что украинские и немецкие медики решили продолжить терапевтическое лечение экс-премьер-министра в Центральной клинической больнице Укрзализныци в Харькове.

Он также сообщил, что из-за украинского законодательства немецкие специалисты не могут наедине проводить доверительные беседы с пациенткой. Это, отметил он, также негативно влияет на процесс лечения. В то же время руководитель немецкой клиники поблагодарил украинскую сторону за коллегиальное и плодотворное сотрудничество и выразил готовность продолжать лечение Ю.Тимошенко совместно с украинскими медиками.