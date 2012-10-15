В Харькове продолжилось судебное заседание по делу ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 председательствующий судья Константин Садовский открыл судебное заседание.

Ю.Тимошенко на заседание суда не доставлена.

Также отсутствует в суде защитник экс-премьера, ее дочь Евгения Тимошенко.

Зал судебных заседаний заполнен наполовину. На заседании присутствуют в основном журналисты и несколько сторонников Ю.Тимошенко.

В Харькове проходят митинги сторонников и противников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, оба митинга проходят на площади Руднева напротив здания Апелляционного суда Харьковской области.

На митинге противников экс-премьера, несмотря на ливень, собралось около 500 человек. В этот раз они не держат транспаранты. Противники Ю.Тимошенко, которые собрались на расстоянии 20 м от здания суда, требуют осудить экс-премьера за совершенные ею преступления.

На митинге сторонников Ю.Тимошенко, который проходит на расстоянии около 70 м от здания суда, собралось около 300 человек, однако люди продолжают подходить.

Сторонники экс-премьера держат флаги с символикой Объединенной оппозиции. Люди требуют освободить всех политических узников, в том числе Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

11 сентября судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский, учитывая отсутствие Ю.Тимошенко в зале судебных заседаний, решил нецелесообразным продолжать заседание и объявил перерыв в слушании уголовного дела относительно ЕЭСУ до 15 октября.