Сторонники Тимошенко обещают завтра прийти под суд, чтобы поддержать ее

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина».

Акция будет проходить на площади Руднева. Начало мероприятия запланировано на 9.30.

Как сообщал УНИАН, судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский 11 сентября, учитывая отсутствие Ю.Тимошенко в зале судебных заседаний, решил, что нецелесообразно продолжать заседания, и объявил перерыв в слушании уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 15 октября.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за переведение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более чем 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.