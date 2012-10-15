Москаль: тюремщикам приказано обеспечить стопроцентное голосование за ПР

Руководству пенитенциарных заведений Украины приказано, чтобы заключенные стопроцентно проголосовали за Партию регионов.

Об этом УНИАН заявил народный депутат Геннадий Москаль.

«Ко мне обращаются сотрудники государственной пенитенциарной службы из разных областей Украины с жалобами на давление руководства», - отметил народный депутат.

«Сверху спущено указание, что все заключенные, находящиеся в следственных изоляторах и исправительно-трудовых заведениях, должны стопроцентно проголосовать за Партию регионов. В противном случае руководители пенитенциарной службы останутся без работы», - утверждает Г.Москаль.

Народный депутат сообщил, что направил депутатское обращение генеральному прокурору Украины с просьбой отреагировать на подобные методы «агитационно-пропагандистской работы» властной партии по вербовке своих сторонников среди заключенных.