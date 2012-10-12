Клинтон - Тимошенко: Вас должны немедленно и безоговорочно освободить

«Наша позиция остается неизменной: Вас должны немедленно и безоговорочно освободить, равно как и других бывших членов Вашего правительства. Очень жаль, что политически мотивированные преследования подрывают прогресс демократии, которого хотят украинцы, а также отношения с Соединенными Штатами», - заявила государственный секретарь США Хиллари Клинтон в письме к Ю.Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», письмо было направлено в день годовщины вынесения приговора по так называемому «газовому делу» бывшему премьер-министру Украины 11 октября 2011 года.

«Соединенные Штаты продолжает тревожить судебный процесс над Вами и Ваше осуждение, я лично выражала обеспокоенность по этому поводу Президенту Виктору Януковичу и другим украинским высокопоставленным должностным лицам», - подчеркнула Х.Клинтон.

«Я продолжаю внимательно следить за Вашим делом, поэтому мне было приятно лично получить информацию от Вашей дочери Евгении во время ее визита в Вашингтон ранее в этом году», - добавила она.

Х.Клинтон также отметила, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать демократические устремления украинского народа и внимательно наблюдают за ситуацией с приближением парламентских выборов 28 октября.

«Мои визиты в Украину убедили меня, что Ваш народ хочет современной и зажиточной демократии, в которой его права уважаются, а голоса слышат. Пожалуйста, будьте уверены, что Соединенные Штаты остаются преданными идее помощи Украине на пути достижения этой достойной цели», - написала она.

Напомним, что ранее в этом месяце бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс передала экс-премьер-министру Украины Ю.Тимошенко письмо, в котором выражает поддержку и заявляет, что молится за ее освобождение.