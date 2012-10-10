ЦИК не смогла распустить окружную комиссию за нарушения

Как передает корреспондент УНИАН, инициированное членом ЦИК Игорем Жиденко решение о досрочном прекращении полномочий ОИК в связи с нарушениями избирательного законодательства во время проведения жеребьевки в состав участковых избирательных комиссий поддержали всего пять членов ЦИК, шесть проголосовали «против» и четверо воздержались.

«Суд по иску ВО «Батькивщина» 5 октября отменил постановление ОИК об утверждении результатов жеребьевки и обязал ОИК включить представителей фракции "БЮТ-Батькивщина" и фракции НУ-НС в состав участковых комиссий", - сообщил И.Жиденко.

По его словам, ОИК исполнила решение суда лишь накануне, 9 октября.

И.Жиденко предложил ЦИК признать факт систематических нарушений ОИК №193 закона о выборах народных депутатов и досрочно прекратить полномочия комиссии, поскольку ее действия привели к нарушению законодательных требований, касающихся образования участковых комиссий.

«Предлагаю также обратить внимание всех окружных избирательных комиссий на необходимость соблюдения законодательства при организации и проведении выборов», - отметил член ЦИК.

В свою очередь Ольга Липман, которая всего два дня возглавляет ОИК №193, объяснила, что комиссия не могла исполнить решение суда из-за несвоевременного получения его копии, а также из-за перемен в руководстве ОИК. «Как только мы получили решение, мы сразу же его исполнили. Наша комиссия работает профессионально. Мы стали членами комиссии от политических сил, но мы не имеем партийного влияния при выполнении своих полномочий", - отметила она.

В то же время представитель партии "Батькивщина" в ЦИК Руслан Князевич заявил, что ОИК №193 "является ярким примером "перекрашивания" членов комиссии". "Да, этот председатель комиссии от фракции "БЮТ-Батькивщина", она проработала 2 дня и фактически изменила свою ориентацию. Заседание ОИК при проведении жеребьевки проходило с грубым нарушением закона. И вопрос – исполнено решение суда или нет – не предмет этой дискуссии. Нарушение требований закона является основанием для досрочного прекращения полномочий всего состава комиссии", - подчеркнул он.

Кроме того, Р.Князевич обратил внимание на то, что О.Липман была приглашена на сегодняшнее заседание ЦИК не куратором И.Жиденко, а Александром Шелестовым, который был назначен в ЦИК по квоте фракции Партии регионов.

"ЦИК пользовалась такой санкцией (досрочное прекращение полномочий всего состава ОИК – УНИАН) всего несколько раз, все они были исключительными, когда ОИК вызывающе не исполняла решения суда и решения ЦИК, когда нельзя было по-другому исправить ситуацию, которая зашла в цейтнот. В ОИК №193 не такая тревожная ситуация, как ее пытаются изложить. Приведенные факты не свидетельствуют о систематических нарушениях и не могут быть основанием для досрочного прекращения полномочий", - заявил А.Шелестов.

В свою очередь позицию А.Шелестова поддержал член ЦИК Юрий Данилевский, который предложил не прекращать полномочий ОИК №193 из-за отсутствия доказательств систематических нарушений законодательства.

Как сообщал УНИАН, с момента создания окружной избирательной комиссии №193 в ней трижды менялся председатель. В соответствии с квотами, полученными в результате жеребьевки в Центральной избирательной комиссии, должность председателя в этой ОИК принадлежит фракции "БЮТ-Батькивщина". Все другие партии (Партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!", объединение "Єдина родина", партии "Русский блок", "Молодь до влади", Либеральная партия Украины, партия "Братство", Христианско-демократическая партия Украины, партия "Союз анархистов Украины", народно-трудовой союз Украины, партия "Зеленая планета", фракция Партии регионов, фракция Народной партии в Верховной Раде Украины, фракция Коммунистической партии Украины, Украинская народная партия, фракция "НУ-НС", партия "Русь єдина" и партия "Руська Єдність") имеют в составе этой комиссии по одному своему представителю.

С момента создания ОИК №193 возглавлял Павел Белоус, но его деятельность неоднократно становилась предметом судебных исков Партии регионов. 5 сентября Хмельницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск Партии регионов и признал противоправными действия председателя окружной избирательной комиссии в одномандатном избирательном округе №193 П.Белоуса в части единоличного утверждения проекта повестки дня одного из заседаний избиркома. В решениях по результатам рассмотрения предыдущих исков суд признавал противоправной бездеятельность председателя ОИК П.Белоуса.

Сразу после этого решения суда члены ОИК обратились в ЦИК с представлением о необходимости замены председателя, однако ЦИК признала безосновательным требование членов ОИК.

Позже П.Белоус в должности председателя ОИК в одномандатном избирательном округе №193 было заменен другим представителем "БЮТ-Батькивщины" – Надежды Мазурик, которая на заседании ОИК 8 октября тоже сложила свои полномочия. На сей раз работу комиссии возглавила представитель "БЮТ-Батькивщина" Ольга Липман.