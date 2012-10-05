Третьяков требует от Парцхаладзе отозвать иск против журналистов

«Сводить счеты с журналистами, пользуясь такими преимуществами как поддержка власти, большие деньги и «ручные» суды – по меньшей мере, некрасиво», - заявил Александр Третьяков, комментируя иск кандидата в депутаты по 218-му избирательному округу Л. Парцхаладзе к нему и изданию «Аргументы и факты в Украине».

«Как у главы медиахолдинга, у меня было множество непростых ситуаций с прессой, но я никогда не позволял себе пользоваться своим положением и связями, чтобы выяснять отношения и сводить счеты со СМИ в судах», - подчеркивает Александр Третьяков.

При этом депутат выразил готовность доказать свою правоту в любом суде. «Предлагаю кандидату от власти господину Парцхаладзе подготовить новый иск и подать его лично против меня, исключив из ответчиков журналистов издания «Аргументы и факты». Я готов повторить свои слова о том, что он является настоящим кандидатом от власти в округе № 218 в любом судебном заседании и любом телевизионном эфире», - сказал оппозиционный политик.

«Уверен, что когда Окружная избирательная комиссия работает на одного кандидата, а глава Святошинского района вместе с ним открывает детские площадки во время предвыборной кампании – это админресурс в чистом виде, - заявляет Третьяков, - Отвечать за нарушение законодательства должны провластный кандидат Лев Парцхаладзе и глава Святошинской РГА Сергей Рюмшин, родной брат которого в ОИК № 218 представляет интересы Парцхаладзе».

05 октября 2012 года кандидат в народные депутаты по округу № 218 Лев Парцхаладзе подал иск против оппозиционного кандидата Александра Третьякова и ООО «Украинская медиа группа», которой принадлежит издание «Аргументы и факты».

Истец требует обязать Третьякова и «Украинскую медиа группу» опровергнуть высказывание о том, что районная власть города Киева работает на Л. Парцхаладзе, а также о том, что глава Святошинского района С. Рюмшин принимает участие в агитационных мероприятиях Парцхаладзе.

Напомним, ранее СМИ (а также официальный сайт Святошинской РГА и сайт Л. Парцхаладзе) не однократно сообщали об участии главы Святошинской РГА С. Рюмшина в агитационных мероприятиях Л. Парцхаладзе, который баллотируется по округу № 218 (Святошинский и Оболонский районы Киева).