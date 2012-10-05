Табачник в рабочее время занимается VIP-агитацией (фото)

Министр образования Украины Дмитрий Табачник посетил Горловку с рабочим визитом.

Об этом сообщает сайт 06242.com.ua. Но миссия его, как видно по фотографиям, не ограничивалась функциональными обязанностями государственного чиновника.

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