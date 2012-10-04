В ЦИК поступают "липовые" заявления о снятии с регистрации

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее протокольное решение было принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения заявления якобы кандидата в народные депутаты Сергея Исакова, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №128 (Николаевская область).

Член ЦИК Тамара Астахова сообщила, что в комиссию поступило ненадлежащим образом оформленное заявление якобы от имени С.Исакова.

В то же время во время выяснения факта написания этого заявления лично кандидатом оказалось, что он не отказывался от участия в избирательной гонке, однако потерял удостоверение кандидата в народные депутаты.

Т.Астахова также добавила, что во время телефонных разговоров какой-то человек представился помощником С.Исакова и спрашивал о возможности передачи повторного заявления С.Исакова об отказе от баллотирования.

«Учитывая изложенное, я прошу коллег поддержать протокольное решение ЦИК и направить эти материалы в Министерство внутренних дел, поскольку в этих действиях есть признаки преступления», - сказала член ЦИК.

По результатам голосования члены ЦИК единогласно поддержали предложение Т.Астаховой.

Как сообщал УНИАН, ранее, 2 октября, ЦИК на своем заседании уже направляла в Министерство внутренних дел материалы, которые поступили якобы от кандидата в депутаты Василия Шпака (округ № 191, Хмельницкая область) об отказе от баллотирования в Верховную Раду. Центризбирком установил, что лично кандидат не писал такое заявление и подтвердил это по телефону.