Третьяков: «Черные технологии» работают против того, кто их использует

Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты в Украине».

«Я говорю об этом спокойно, поскольку убежден: «черные технологии» в конечном итоге работают против того, кто их использует», - отметил Александр Третьяков.

«У меня серьезный опыт проведения избирательных кампаний, я входил в руководство избирательных штабов - как на президентских, так и на парламентских выборах, - заявил политик журналистам. - И однозначно могу сказать: в своей кампании я не буду использовать «черные технологии», провокации и голословные обвинения, поскольку это те вещи, с которыми я боролся, возглавляя оппозиционные штабы».

Поэтому, как объяснил Александр Третьяков, он концентрирует свое внимание непосредственно на встречах с людьми, поскольку «близкий контакт с избирателями - самый лучший и проверенный способ донести свою позицию и заручиться их доверием».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.