Адвокаты убеждены, что вторую апелляцию Луценко до выборов не рассмотрят

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин.

«Я убежден, что до окончания выборов апелляция не будет рассматриваться. Нам до сих пор никто из суда не прислал ни одного документа», - сказал он.

По его мнению, никаких действий по рассмотрению апелляционной жалобы не будет осуществляться, чтобы никоим образом не создавать напряжение в обществе накануне выборов.

Как сообщалось, 17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки при расследовании отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ю.Луценко и его адвокаты подали апелляцию на этот приговор.

Экс-министр, который сейчас находится в Менской колонии в Черниговской области, заявлял, что хочет лично участвовать в судебных заседаниях апелляционного суда по своему делу.