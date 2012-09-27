Лазаренко рвется в Украину, но будет считаться с волей власти

Об этом он сказал в интервью журналу Forbes, отвечая вопрос, что некоторые украинцы полагают, что ему не позволят вернуться домой после окончания срока заключения, который истекает уже в ноябре.

«Я вернусь сразу же, как только будут улажены все юридические моменты. Но вы должны понимать: мое возвращение зависит не от личного желания, а от политической воли украинских властей», - сказал П.Лазаренко.

Как сообщал УНИАН, в августе ТСН со ссылкой на специалиста по связям с общественностью Федерального бюро тюрем США Криса Бурке сообщила, что бывший премьер-министр Украины П.Лазаренко будет освобожден из тюрьмы в Соединенных Штатах 1 ноября 2012 года.

ТСН напоминает, что раньше П.Лазаренко собирались выпустить на свободу 11 января 2012 года.

К.Бурке не сообщил, почему изменен срок заключения бывшего премьер-министра Украины, сославшись на свою некомпетентность в этом вопросе.

П.Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

П.Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом и провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.

Американская прокуратура обвиняла П.Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке похищенных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что П.Лазаренко будет арестован, как только окажется на территории Украины.