Тигипко посчитал пенсионеров, которые пользуются интернетом

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил во время выступления на конференции «Украина: побеждать благодаря информационным технологиям» в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе правительственного чиновника.

С.Тигипко отметил, что сегодня в Украине Интернетом пользуются свыше 17 млн. чел. в возрасте от 15 лет, при этом темпы роста интернет-аудитории одни из самых высоких в Европе.

Количество интернет-пользователей среди пенсионеров, по его словам, за последние три года выросло более чем в три раза и составляет около 1 млн чел.