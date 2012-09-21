Новый закон об украинских прокурорах разочаровал руководство ЕС

Об этом говорится в заявлении спикеров К.Эштон и С.Фюле, переданном УНИАН.

"Верховный представитель Эштон и комиссар С.Фюле выразили свое разочарование подписанием изменений в закон о функционировании прокуратуры. Они отметили, что эти изменения не были обсуждены с Венецианской комиссией Совета Европы", - отмечается в заявлении.

К.Эштон и С.Фюле считают, что подписанные Президентом Украины изменения есть «потерянной возможностью для продолжения выполнения Украиной взятых на себя обязательств по всестороннему реформирования органов прокуратуры в соответствии с европейскими стандартами».

При этом в заявлении напоминается об обязательствах Украины принять в течение года с момента вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса закона о прокуратуре.

Вместе с тем, представители ЕС отметили, что остаются готовыми помочь Украине в ее усилиях в проведении судебной реформы.

По теме: Янукович урезал полномочия прокурорам

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович подписал принятый Верховной Радой 18 сентября закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры". Законом внесены изменения в 18 законодательных актов Украины, которыми усовершенствованы положения действующего законодательства Украины, которые регулируют статус органов и порядок реализации предоставленных им законом полномочий, существенно сокращены.