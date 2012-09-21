Порошенко-старший прекратил избирательную кампанию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сын Алексея Порошенко - Петр Порошенко, 20 сентября, во время Народного Вече в пгт Песчанка Винницкой области.

«Эта кампания очень не простая, поэтому семья Порошенко приняла решение о том, что Алексей Иванович Порошенко прекращает участие в избирательной кампании», - сказал П Порошенко во время своего выступления.

Он также отметил, что несмотря на прекращение участия в выборах его семья и в дальнейшем будет отстаивать интересы 16-го округа.

«Мой отец будет с вами, он будет отстаивать интересы своего округа, как депутат Винницкого областного совета, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы на законодательном уровне интересы каждого избирателя округа, который поддержал Алексея Порошенко, был услышан и поддержан независимо от того, кто станет народным депутатом», - подчеркнул Порошенко.