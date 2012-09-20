Регионалы объяснили, что купили «счастливую семью» в России

13:20, 20 сентября 2012
Политика
3562

В Партии регионов объяснили, почему жизнерадостная семья на билбордах "Від стабільності до добробуту!" оказались не украинцами.

Семья, изображенная на билбрдах, не американцы, убеждают в ПР

По словам руководителя департамента коммуникации штаба Партии регионов Ирины Милиневской, в Украине подходящего фото не нашли, сообщает Украинская правда.

"Семья, изображенная на билбрдах, не американцы. Поскольку подходящей фотографии в украинских фотобанках дизайнеры не обнаружили, фото было официально приобретено в московском фотобанке "Лори" – одном из крупнейших на территории постсоветского пространства", - сказала она.

Милиневская отметила, что с этим банком "Партия регионов сотрудничает не первый год".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter