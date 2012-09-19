В Николаеве Симоненко не пустили на встречу со студентами местного ВУЗа

В частности, лидер КПУ должен был провести встречу со студентами высших учебных заведений в местном городском сквере, поскольку ранее уже был получен отказ на посещение непосредственно зданий вузов, сообщает пресс-служба КПУ.

Прокомментировав ситуация, П. Симоненко сказал, что есть два варианта объяснения того, что произошло.

Первое публичное: то, как объясняют местные власти - мол, студенты - на занятиях. Но также есть реальный мотив отказа во встречах представителей КПУ с молодежью города.

Политик объяснил, что власть постоянно давит на руководство вузов, запрещая им проводить встречи с коммунистами.

В связи с этим П. Симоненко уверен, что молодежь, как самая динамичная часть общества, в условиях, которые сложились в стране, все больше и больше симпатизирует левым политическим взглядам.

«Сегодняшние студенты — это те, кто воспитывались на антикоммунистической пропаганде, но это также и те, кто вырос в годы независимости. Сегодня они реально могут оценить тот факт, что за 20 лет, независимо от того, какого цвета были политики у власти, Украине предлагали лишь модель национального погрома. Именно поэтому молодые люди, которые хотят справедливости и прогрессивного развития для своей страны, все больше и больше становятся левыми», - подчеркнул лидер КПУ.

По его мнению, это основная причина того, что власти «боятся общения коммунистов со студенчеством».

В то же время первый секретарь Николаевского обкома КПУ Владимир Матвеев подчеркнул, что они предварительно и заблаговременно, в ходе избирательной кампании и встреч нардепов с избирателями, что предусмотрено законом страны, обратились с просьбой организовать встречи со студенчеством, которые составляют значительную часть

избирателей Николаева.

«Мы встретили ожесточенное сопротивление городской администрации и руководителей вузов. После этого мы решили провести встречу в местном сквере, не посещая сами вузы», - сказал В. Матвеев.

Подытоживая он сообщил, что руководители вузов отказали и в такой организации встречи, запретив студентам приходить в сквер.

«Это прямой запрет на проведение избирательной кампании, прямое нарушение закона и использование админресурса», - резюмировал В. Матвеев.