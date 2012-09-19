Третьяков: Власть пытается воспроизвести путинский стиль доминирования над СМИ

Принятые в первом чтении Верховной Радой Украины изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовное наказание за клевету, является очередной попыткой власти провести наступление на свободу слова и независимую журналистику, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков. Об этом он сказал в интервью журналистам.

«На самом деле усиление уголовной ответственности за клевету является очередной попыткой власти провести наступление на независимую журналистику. Для меня эта проблематика очень близка, поскольку, когда я был владельцем медиахолдинга, то лично гарантировал свободу слова и независимость для журналистов», - заявил политик.

«Мы видим, что «регионалы» вместе с коммунистами и блоком Литвина пытаются воспроизвести путинский стиль доминирования власти над средствами массовой информации, - отметил Александр Третьяков. - Однако при этом они не учитывают, насколько украинские реалии отличаются от российских».

Власть, по мнению оппозиционного депутата, рассчитывает с помощью подконтрольных судов получить возможность бросать за решетку кого угодно, по обвинению в якобы клевете, и таким образом запугать общество. Однако, убежден политик, она получит совершенно обратную реакцию.

«Пружина народного негодования и так сжата до предела, - считает Александр Третьяков. - Еще немного – и она распрямится с такой силой, которую вряд ли даже в самом страшном сне могут представить себе инициаторы подобного «законотворчества». Мирный Майдан образца 2004 года – это самое гуманное, что может ожидать эту власть в случае окончательного принятия этого закона».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.