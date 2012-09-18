Бузек: Тимошенко можно освободить или по амнистии, или по решению Евросуда

Об этом заявил в интервью ВВС Украина.

Почти год назад Ю.Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы за "превышение полномочий" при подписании украинско-российских газовых контрактов в январе 2009 года. С того времени вопрос освобождения Ю.Тимошенко и других оппозиционных политиков, суды над которыми в Брюсселе считают "политически мотивированными делами", стал одним из главных препятствий в отношениях между Киевом и Брюсселем и в подписании Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли из ЕС.

По словам европейского политика, в ЕС не воспринимают не сам приговор, а судебный процесс, в результате которого появился этот приговор.

«В случае с Ю.Тимошенко все рассмотрение дела проходило в обычном суде, который рассматривает обычные уголовные дела. Поэтому и результаты работы этого суда не могут нас удовлетворить, даже с точки зрения того, как велось расследование и судебное разбирательство. Я отмечаю: не сам приговор как таковой, а сам процесс производства. Если он является с самого начала превратным, то и его результат не может удовлетворять. Следовательно, если Украина хочет достичь "совместимости" с ЕС, она должна изменить данный закон, и в целом реформировать систему правосудия», - заявил Е.Бузек.

В то же время на уточняющее вопрос относительно того, что экс-премьер уже осужден, а закон не имеет обратной силы, Е.Бузек уточнил, что изменения в уголовное законодательство могут быть не единственным путем решения ситуации: "Я говорю, что пути для разрешения ситуации есть. Например, есть еще такая возможность, как амнистия. Вы уже вспомнили о Европейском суде по правам человека. И мне кажется, что в этом конкретном случае мы получим решение суда уже через несколько месяцев, а рассмотрение будет скорее скорым, чем длинным".