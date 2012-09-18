В кулуарах Верховной Рады бютовец заехал по лицу Омельченко
11:08, 18 сентября 2012Политика
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В кулуарах Верховной Рады между депутатом от фракции "БЮТ-Батькивщина" Русланом Богданом и внефракционным депутатом Григорием Омельченко произошел инцидент.
Омельченко досталось
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты стояли в кулуарах парламента и общались. Р.Богдан внезапно ударил кулаком Г.Омельченко по лицу и ушел.
Пока никто из депутатов не комментирует этот инцидент.
Некоторые люди, которые находились в это время в кулуарах, сняли инцидент на камеры телефонов.
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