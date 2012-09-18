В кулуарах Верховной Рады бютовец заехал по лицу Омельченко

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты стояли в кулуарах парламента и общались. Р.Богдан внезапно ударил кулаком Г.Омельченко по лицу и ушел.

Пока никто из депутатов не комментирует этот инцидент.

Некоторые люди, которые находились в это время в кулуарах, сняли инцидент на камеры телефонов.