«Укрзализныця» просит увеличить плату за простой пустых вагонов

«Для урегулирования ситуации с использованием подвижного состава, необходимы не только усилия «Укрзализныци», но и усилия пользователей по своевременному высвобождению вагонов, а также внедрение экономических рычагов для рационального использования вагонов на подъездных и магистральных путях, в частности, увеличение оплаты за простой порожних собственных вагонов на железнодорожных путях», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

По информации «Укрзалиныци», только в августе 2012 года на железнодорожных путях Украины было выявлено 277 заброшенных поездов, в составе которых простаивало 14,739 тыс. вагонов.

В частности, в заброшенных поездах простаивало 7,913 тыс. порожних собственных вагонов и 6,826 тыс. вагонов, находящихся в собственности государственных вагонных компаний (в составе 188 поездов).

«Предприятия-грузоотправители, кроме хронического невыполнения норм оперативной работы с вагонами, безоплатно используют железные дороги в качестве пунктов отстоя вагонов. Заброшенные пустые вагоны — это ресурс, который мог бы быть задействован в перевозках», - отмечает «Укрзализныця».

В Госадминистрации железнодорожного транспорта отмечают, что «плата, вносимая за пользование вагоном или даже штрафные санкции, не учитывают потери коммерческой выгоды от изъятия вагона с работы. Кроме этого - нет штрафных санкций, когда железные дороги фактически используются как место «отстоя» собственных вагонов грузовладельцев».

Так, в период за 8 месяцев 2012 года за заброшенные поезда и простой вагонов железные дороги начислили штрафные санкции в сумме около 9,995 млн грн, из которых было взыскано 8,397 млн грн (83,3%).

«Единственным аргументом руководителей предприятий является то, что они оплачивают пользование вагонами, но суточная ставка за пользование грузовыми вагонами с учетом коэффициента индексации тарифов составляет 36,3 грн за вагон, а поступления от перевозки в одном на полувагоне, которое могло быть получено железной за этот период составляет 848 грн», - отмечают в «Укрзализныце».