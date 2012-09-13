Власенко: Немецкие врачи к Тимошенко приедут в ближайшие дни

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Немецкие врачи приедут в ближайшие дни», - сказал он.

Однако С.Власенко не уточнил, когда именно прибудет немецкий специалист, будет ли он один и кто именно продолжит лечение Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзалізниці». За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Анкет Райсхауэр.