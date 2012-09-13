Власенко: Немецкие врачи к Тимошенко приедут в ближайшие дни
12:31, 13 сентября 2012Политика
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В Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове для продолжения лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ближайшие дни приедет ее лечащий врач из берлинской клиники «Шарите».
К Тимошенко приедут в ближайшие дни
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.
«Немецкие врачи приедут в ближайшие дни», - сказал он.
Однако С.Власенко не уточнил, когда именно прибудет немецкий специалист, будет ли он один и кто именно продолжит лечение Ю.Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзалізниці». За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Анкет Райсхауэр.
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