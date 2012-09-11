Табачник в Москве посетовал на нехватку русских школ в Киеве

Об этом он заявил в Москве в эфире радио “Голос России”.

“Самая трудная ситуация, о которой в этом году мне рассказали руководители районных управлений народного образования Киева, что в русских школах и гимназиях на одно место в первом классе претендовало пять-семь человек”, - сказал Д.Табачник.

По словам министра, “это, конечно, проблема.., и мы со столичной мэрией обязаны сделать шаги навстречу людям, потому что даже по официальной переписи, независимо от языка общения, 22 процента киевлян себя позиционировали русскими, как граждане Украины, русские по национальности”, - добавил он.

Д.Табачник отметил, что сейчас в Украине примерно 1 600 средних школ с русским языком обучения. “Имеется в виду, что все предметы преподаются на русском языке”, - добавил он.

При этом, по словам министра, порядка 2 тысяч школ, где есть разные классы. “Как правило, набираются два, три, четыре класса, в части из них идет преподавание предметов на русском языке, в другой части - на украинском”, - сказал он.