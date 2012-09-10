Белорусские экологи просят Януковича не достраивать ХАЭС
Белорусское общественное объединение «Экодом» призвало Президента Украины Виктора Януковича отказаться от планов реализации проекта, предусматривающего завершение строительства Хмельницкой АЭС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в обращении, распространенном ОО «Экодом».
«Мы разделяем обеспокоенность украинских экологических организаций по поводу реализации этого проекта и обращаемся к Виктору Януковичу с просьбой не подписывать этот закон. Мы просим также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси предпринять усилия для возобновления консультаций с Украиной по поводу достройки Хмельницкой АЭС с участием белорусской общественности, а также уведомить Комитет по соблюдению Конвенции Эспоо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанная в Эспоо (Финляндия) в 1991 году – УНИАН) о нарушениях, имевших место при принятии решений о достройке станции», - говорится в обращении.
Белорусские экологи отмечают, что для 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС планируется использование устаревшей, однако прежде не реализованной технологии, что повышает опасность проекта (УНИАН: 6 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №№ 3 и 4 ХАЭС. Документ вступит в силу после подписания его Президентом).
«Особо мы подчеркиваем тот факт, что проект является трансграничным и предполагает использование в цикле охлаждения реакторов данной АЭС трансграничной реки Горынь, впадающей в Припять. Таким образом, жители районов Беларуси, уже пострадавших от Чернобыльской АЭС, подвергаются дополнительному недопустимому риску радиационного воздействия», - говорится в документе.
Белорусские экологи напоминают, что, согласно Конвенции Эспоо, «участие общественности является неотъемлемым элементом трансграничной оценки воздействия на окружающую среду».
«Закон принят без проведения общественных слушаний и надлежащих консультаций с общественностью Беларуси, о которых мы просили в письме Министерству экологии и природных ресурсов Украины. Мы надеемся на то, что Украина не пойдет по пути дальнейших нарушений международных экологических конвенций и не допустит реализации этого высокоопасного, в том числе для жителей Беларуси, трансграничного проекта», - говорится в обращении к В.Януковичу.