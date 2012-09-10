Белорусские экологи просят Януковича не достраивать ХАЭС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в обращении, распространенном ОО «Экодом».

«Мы разделяем обеспокоенность украинских экологических организаций по поводу реализации этого проекта и обращаемся к Виктору Януковичу с просьбой не подписывать этот закон. Мы просим также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси предпринять усилия для возобновления консультаций с Украиной по поводу достройки Хмельницкой АЭС с участием белорусской общественности, а также уведомить Комитет по соблюдению Конвенции Эспоо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанная в Эспоо (Финляндия) в 1991 году – УНИАН) о нарушениях, имевших место при принятии решений о достройке станции», - говорится в обращении.

Белорусские экологи отмечают, что для 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС планируется использование устаревшей, однако прежде не реализованной технологии, что повышает опасность проекта (УНИАН: 6 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №№ 3 и 4 ХАЭС. Документ вступит в силу после подписания его Президентом).

«Особо мы подчеркиваем тот факт, что проект является трансграничным и предполагает использование в цикле охлаждения реакторов данной АЭС трансграничной реки Горынь, впадающей в Припять. Таким образом, жители районов Беларуси, уже пострадавших от Чернобыльской АЭС, подвергаются дополнительному недопустимому риску радиационного воздействия», - говорится в документе.

Белорусские экологи напоминают, что, согласно Конвенции Эспоо, «участие общественности является неотъемлемым элементом трансграничной оценки воздействия на окружающую среду».

«Закон принят без проведения общественных слушаний и надлежащих консультаций с общественностью Беларуси, о которых мы просили в письме Министерству экологии и природных ресурсов Украины. Мы надеемся на то, что Украина не пойдет по пути дальнейших нарушений международных экологических конвенций и не допустит реализации этого высокоопасного, в том числе для жителей Беларуси, трансграничного проекта», - говорится в обращении к В.Януковичу.