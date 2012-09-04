Азаров говорит, что в Украине мову не ущемляют, на СМИ не давят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с писателем Андреем Курковым.

«Много говорится о том, что якобы у нас имеет место притеснение украинского языка. Я очень хорошо знаю ситуацию за последние 10 лет и могу четко сказать, что только в годы работы правительства Виктора Януковича и сейчас, когда руковожу правительством я, на развитие украинской культуры выделяются средства в разы больше, чем во время самых националистичных правительств», - сказал Н.Азаров.

В частности он отметил, что в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, рост тиражей украиноязычных изданий составил 166%. Кроме того, правительство выделяет средства на финансирование украинских фильмов.

«То, что говорится особенно сейчас, в связи с принятием языкового закона, искажено. Люди либо не владеют информацией, либо сознательно ее искажают», - отметил Н.Азаров.

Также глава правительства подчеркнул, что в Украине нет давления на СМИ. «Я хотел бы спросить, какая газета в Украине является провластной, которая пропагандирует или работает на власть? Я сто газет могу взять, которые издаются в Украине, и мы не найдем ни одной, которая бы писала добрые слова о правительстве», - сказал Н.Азаров.