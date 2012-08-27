Главного тернопольского регионала пинками прогнали с вече (видео)
19:27, 27 августа 2012Политика
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В городе Зборове на Тернопольщине во время народного вече возле казацких могил главу фракции Партии регионов в Тернопольском облсовете Павла Федика прогнали пинками.
"На вече "Выбор патриотов" без приглашения появился один из главных регионалов Тернопольщины. Он вел себя неадекватно, провоцировал конфликты, оскорблял национальное и личное достоинство присутствующих", - рассказал "Украинской правде" координатор "Обновления страны" Андрей Левус.
"В конце концов, он попытался подобраться к трибуне. Именно поэтому мне пришлось в единственный доступный для него способ показать ему направление движения и задать необходимый импульс", - добавил Левус.
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