Главного тернопольского регионала пинками прогнали с вече (видео)

"На вече "Выбор патриотов" без приглашения появился один из главных регионалов Тернопольщины. Он вел себя неадекватно, провоцировал конфликты, оскорблял национальное и личное достоинство присутствующих", - рассказал "Украинской правде" координатор "Обновления страны" Андрей Левус.

"В конце концов, он попытался подобраться к трибуне. Именно поэтому мне пришлось в единственный доступный для него способ показать ему направление движения и задать необходимый импульс", - добавил Левус.