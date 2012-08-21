Херсонский городской совет узаконил русский язык

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 47 депутатов горсовета из 56, зарегистрировавшихся в сессионном зале. 6 депутатов проголосовали против, 1 – воздержался и два – не голосовали.

Решение принято с целью реализации положений Закона Украины «Об основах языковой политики».

Выступивший перед голосованием мэр Херсона Владимир Сальдо сообщил, что согласно данным областного управления статистики Херсонской области по результатам переписи населения 2001 года 55,4% жителей области считают себя украинцами, а 45,3% – русскими. При этом в городе Херсоне эта пропорция составляет 56,2% и 42,5% соответственно.

Поэтому, сказал мэр, данным решением мы информируем жителей города, что региональным языком на территории Херсонского городского совета становится русский язык.

Во время обсуждения решения выступили 6 депутатов от оппозиционных фракций, входящих в объединение «За Батькивщину», которые призывали своих коллег из фракции Партии регионов, составляющей большинство в горсовета, отказаться от принятия данного решения.

Оппозиционеры указывали на неоднозначность положений принятого закона, на отсутствие механизмов его реализации и источников финансирования и предлагали проект этого решения предварительно рассмотреть на комиссии и только потом выносить на рассмотрение горсовета.

Также депутат от КПУ Алла Беличенко так и не смогла получить ответ на вопрос, как после принятия данного решения будут формировать классы в херсонских школах – будут ли в одной школе классы с разным языком обучения или же отдельно будут школы с русским и украинским языком обучения.

Перед началом сегодняшней сессии с 14.00 возле здания мэрии Херсона проходило пикетирование сторонников оппозиционных партий, в частности, «ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и других, которые протестовали против рассмотрения Херсонским горсоветом решения о региональном языке.

Каких-либо инцидентов во время пикетирования не произошло.

Когда после окончания сессии депутаты городского совета выходили из здания мэрии, пикетирующие встретили их скандированием «Ганьба!» и «Запроданци!».

Напомним, ранее статус регионального русскому языку предоставили Одесса, Севастополь, Харьков, Николаев, а также Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Луганская, Днепропетровская области и Крым.